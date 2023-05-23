Систему «‎антивзяточных»‎ проверок в России совершенствуют

В России в третьем чтении приняли закон, который регламентирует порядок проведения проверок по антикоррупционным отчетам. Теперь информацию от чиновников будут уточнять по новой схеме.

Закон расширил деятельность Генпрокурора РФ и его заместителей. Об этом рассказали в пресс-службе Госдумы Российской Федерации.

Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что теперь депутатам будет сложнее избежать ответственности за взяточничество. По новым условиям, даже своевременное увольнение в ходе проверок не даст желаемого результата. Коррупционные правонарушения все равно будут установлены.

Еще одно изменение — то, что суд теперь сможет менять формулировки увольнения депутатов. Теперь взяточники получат соответствующее «‎клеймо» в отчете рядом с отметкой об утрате доверия.