Спустя два года после волны: ВОЗ признала вред прививок от коронавируса

Два года назад, в далеком 2021, по России массово призывали к вакцинации против коронавируса. Без сертификатов о прививке не пускали в рестораны и торговые центры. Тогда всех пытались убедить, что вакцинации спасет жизни. Сейчас, когда пандемия официально закончилась, эксперты признали вред от прививок.

По данным ВОЗ, вакцинацию можно оставить только для людей, находящихся в группах риска. Детям их делать вообще нельзя, а остальным просто лучше воздержаться самостоятельно.

Негативное отношение к вакцинации связано с побочными действиями после нее. Да, и раньше тоже про последствия не умалчивали. Однако только теперь признали, что у множества людей перенесение прививки может быть равносильно самой болезни от нее, пишет newizv.

Также ряд вакцинированных столкнулся с более серьезной проблемой — Синдромом Гийена — Барре. По всему миру зафиксировано 14 случаев на миллион после прививания. В России подтвердили минимум два таких происшествия.

Сейчас переживать уже не стоит: вакцинацию перестали «пиарить». Если последствия до сих пор не проявились, то их уже и не должно быть.