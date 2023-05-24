Путин присвоил петербургскому университету имя Екатерины II

Президент России Владимир Путин подписал Указ, по которому Санкт-Петербургскому горному университету присвоили имя императрицы Екатерины II. Документ был обнародован в среду, 24 мая.

Указ уже вступил в силу. Теперь указанный вуз северной столицы будет нести это почетное наименование правительницы империи. Текст документа уже опубликован в открытом доступе на портале правительства Российской Федерации.

Напомним, что Санкт-Петербургском горном университете в далеком 1997 году свою диссертацию защитил сам Владимир Путин. В 2018 году вокруг этой научной работы был небольшой скандал: пытались опровергнуть авторство. По итогу все осталось на своих местах.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге увеличили число бюджетных мест на направлениях бакалавриата и специалитета в местных высших учебных заведениях.