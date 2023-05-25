Шведское генконсульство больше не будет работать в Петербурге

С 1 сентября 2023 года в Петербурге отзывается согласие России на деятельность генерального консульства Швеции. Известно, что ранее Швеция выслала российских дипломатов, объявив их персонами Нон гранта.

Теперь же российская сторона приняла решение о прекращении работы генерального консульства в шведском городе Гётерборг . С этой же даты в Санкт-Петербурге также приостановлена будет деятельность и генерального консульства Швеции. Такую информацию предоставила пресс-служба министерства иностранных дел Российской Федерации.

Как говорят в ведомстве, решение было принято именно на фоне высылки из Швеции российских дипломатов. Покинуть страну пришлось пяти чиновникам. Отметим, что Москва применила зеркальные меры: из страны выслали пять шведских послов.