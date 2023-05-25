День города заставит автобусы Петербурга изменить маршруты

Уже 27 мая Санкт-Петербург будет отмечать свое 320-летия. Конечно же, в городе запланировано множество мероприятий. Однако на фоне этого стоит готовиться к тому, что некоторые маршруты общественного транспорта изменит свои схемы движения.

Так, например с 16:30 и 26 мая и до 16:00 27 мая автобуса номер 7, 10, 24, 136,169 а, 191 и поменяет свои маршруты. Например, автобус 7,10,24,191 не будут проезжать по Дворвому мосту, Биржевой площади и Биржевому мосту. Предполагается, что они будут объезжать перекрыты участке через Благовещенский и Тучков мосты.

В то же время в министерство транспорта в Санкт-Петербурге отметили, что метро в этот праздничный день будет работать круглосуточно, так у жителей и гостей города будет возможность максимально долго праздновать день города. С полным списком изменений вы можете ознакомиться на сайте министерства.