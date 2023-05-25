Пробки парализовали Петербург вечером четверга

И конечно же, вечер четверга не обошелся для Санкт-Петербурга без пробок. На юго-западе города вечером в четверг было парализовано дорожное движение. Об этом рассказали очевидцы произошедшего в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

Как выяснилось, одна иномарка не дала развернуться самосвалу на углу проспекта Стачек, улицы Маршала Казакова Трамвайного проспекта.

В результате пробка собралась по обе стороны проспекта Стачек. Наиболее затруднено движение было по направлению в центр города. Помимо этого, усугубляло ситуацию и то, что вблизи торгового центра «Континент» сломался автобус.

Впрочем, ничего удивительного. Пробки – уже вполне себе обычная ситуация для жителей Санкт-Петербурга. Всё-таки мы проживаем в городе многомиллионнике, водители и любители такси здесь более чем достаточно. В силу этого, приходится иногда потерпеть такое неудобство как пробка.