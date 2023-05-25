С начала года в ДТП в Петербурге пострадали 115 детей

К сожалению, Санкт-Петербург как большой город очень сложно представить без дорожно-транспортных происшествий. Только сначала 2023-го в дорожно-транспортных происшествий в Петербурге пострадали 115 детей. Все они получили травмы разной степени тяжести. Об этом рассказали в региональном ГИБДД. Уточняется, что данные приводятся за первые четыре месяца года. За этот промежуток времени в Петербурге произошло 106 аварий с участием детей. В Ленобласти – 44. При этом по информации инспекторов, в Ленобласти в ДТП пострадали 53 ребёнка, семь из них погибли.

В Ведомстве также отмечают, что нередки случаи, когда аварии происходят из-за неосторожности самих несовершеннолетних.

В Петербурге зарегистрировано 23 подобных ДТП, а в Ленобласти три. Что ж, остается только надеяться и верить, что в дальнейшем дорожно-транспортных происшествий с участием детей, да и не только, будет гораздо меньше.