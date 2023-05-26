Петербург оказался в лидерах среди городов, где часто угоняют авто

Эксперты страховой компании изучил информацию об данных автомобилей, застрахованных по КАСКО. Как итог, были названы самый криминальный поэтому вопросу регионы страны. К слову, первое место заняли не Москва, и даже не Санкт-Петербург. Об этом пишет 110.km.

Так, самый проблемный стала Тверская область. Именно этот регион оказался с наиболее высоким показателем по частоте краж легковых автомобилей.

Как ни странно, второе место все также не разделяют столице нашей страны. Вторую строчку рейтинга заняла Новосибирская область. На третьей строчке оказался Санкт-Петербург, далее уже расположились Москва и Тульская область. В других регионах нашей страны только отдельные случае угона авто.

Интересно, что чаще всего воруют автомобили корейских моделей. Также в топе угонщиков оказались японские кроссоверы, пишет РИА Новости.