Главная культурная ночь весны: «Ночь музеев» в Петербурге посетило 50 тысяч гостей

В ночь с 20 на 21 мая искусство объединило петербуржцев – состоялась «Ночь музеев». Более 120 музеев, театров, библиотек, концертных и выставочных пространств Петербурга работали для гостей и жителей города.

В «Ночь музеев» у каждого пространства была своя программа: спецпоказы, концерты и выставки. Для гостей работали Музей Анны Ахматовой, Планетарий, киностудия «Ленфильм», Музей железных дорог России, Музей-квартира Бродского и еще более сотни культурных объектов. Каждый желающий мог приобрести билеты в один, три или пять музеев сразу.

В «Ночи музеев» участвовали и многие компании. О своем опыте культурного обмена рассказали в Tele2. Как сообщили в компании, абоненты могли за 250 неиспользованных минут в своем тарифе пройти в любой из музеев или получить скидку на посещение нескольких площадок. В общей сложности клиенты оператора обменяли на билеты 1 млн минут.

Всего «Ночь музеев» посетили 50 тыс. человек, из них 6,5 тыс. воспользовались культурным обменом, а также другими преимуществами Tele2 – от кофе в подарок до бесплатных экскурсий за рамками основной программы.

Маршрут искусства в центре города

Мобильный оператор организовал несколько эксклюзивных маршрутов, которые клиенты могли посетить бесплатно. На Большой Морской – Музей-квартиру Владимира Набокова, где до эмиграции жил писатель, а сейчас хранятся его вещи и часть знаменитой коллекции бабочек. В Почтамтском переулке – незнакомую широкой аудитории «Книжную Капеллу». Это пространство, вдохновленное видами старинных библиотек с разными как по интерьеру, так и по наполнению тематическими залами. Здесь представлены репринты более 6000 коллекционных книг, альбомов и атласов XVII-XIX веков.

В творческий маршрут по центру города вошел и выставочный зал «Невский 19» Музея городской скульптуры с экспозицией «Просим снять». Век спустя посетители выставки имеют возможность свежим взглядом оценить воссозданные реставраторами макеты скульптур. Это отвергнутые общественностью революционной России памятники, прототипы которых были вынесены на обсуждение в 1918-1919 гг.

Студенческая жизнь и прогулка по морским каналам

Абоненты также погрузились в университетскую жизнь XIX века в стенах СПбГУ. Здесь можно было прогуляться по самому длинному университетскому коридору в мире, который расположен в здании Двенадцати коллегий, а также узнать о выдающихся личностях и интересных фактах истории старейшего российского вуза.

В этих стенах жил и экспериментировал Дмитрий Менделеев. В казенной квартире-музее ученого представлены авторские рукописи и уникальные хрустальные гири, которые использовались для взвешивания газов. В Минералогическом музее СПбГУ можно было увидеть обширную коллекцию, в которой представлены тысячи образцов, в том числе необработанный алмаз, кварц, лазурит, турмалин или метеориты.

Еще одним особым маршрутом для абонентов стала прогулка по каналам Петербурга. Проект «Музыка с умом» представил джазовый концерт-лекцию на борту теплохода. Музыку в стиле bossa nova исполнили петербургские музыканты из Empathy Project: вокалистка Александра Куркова, контрабасист и вокалист Дмитрий Васильев, а также пианист Вадим Анцыгин.

Музеи онлайн

Вклад в популяризацию и доступность искусства для петербуржцев внесли авторские онлайн-экскурсии, организованные Tele2. В этом году тем, кто не успел попасть на «Ночь музеев», доступны несколько трансляций от звездных ведущих. В роли гидов выступили актер музыкального театра Иван Ожогин, генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра Александр Малич, актер театра и кино Федор Федотов. Экскурсии посвящены Театру музыкальной комедии, Новой сцене Александринского театра и Музею Фаберже. Прямые эфиры смогли увидеть более 2,7 млн пользователей.

В «Ночь музеев» интернет-активность абонентов в музеях оказалась выше, чем месяцем ранее. По данным оператора, одними из самых популярных площадок стали Русский музей и Музей современного искусства Эрарта, где клиенты качали трафик на 19% активнее, чем в субботу, 22 апреля. При этом наибольший прирост интернет-активности (+48%) зафиксирован в Русском музее.