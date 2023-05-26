В Ленобласти мужчина избил свою знакомую ради телефона

Полиция Тихвинского района Ленобласти задержала подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба полиции Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях.

Известно, что ранним утром 25 мая в отделение полиции пришла 41-летняя жительница деревни Бор. Она рассказала, что её 31-летний знакомый избил её. После мужчина украл у нее телефон и сбежал.

Общий ущерб составил 40 000 рублей.

Было заведено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). В этот же день сотрудникам полиции по горячим следам удалось поймать подозреваемого. Правда, выловили его в лесном массиве поблизости.

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Каких-либо подробностей о том, каков был мотив мужчины, не сообщается. Тем не менее, как бы то ни было, статью уголовного кодекса мужчина схлопотал.