Москву и Петербург свяжут дополнительные «Сапсаны»

Между Москвой и Санкт-Петербургом в июне 2023 года будут ходить дополнительные «Сапсаны». Плотность движения общественного транспорта повысят из-за международного экономического фестиваля (ПМЭФ), который будет проходить в северной столице.

Из Москвы до Петербурга состав №774 будет отправляться в 15:40 13, 15 и 16 июня. Старт поезда №786 запланирован на 21:00 17 и 18 июня.

Обратно до столицы России рейс №763 отправится в 11:00 17 июня без остановок. Поезд №767 поедет из Петербург 17 и 18 июня в 13:00. На этот рейс запланированы остановки на станциях Бологое и Тверь. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.

Дополнительные «Сапсаны» решили ввести, так как на указанные даты наблюдается повышенный спрос. Информации о других корректировках пока не поступало. Также уточняется, что после завершения ПМЭФ сообщение между Москвой и Петербургом будет осуществляться по старой схеме.