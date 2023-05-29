Лифт в рассрочку

Общественный совет при Минстрое России и ассоциация «Российское лифтовое объединение» предлагают ускоренную замену лифтов за счет введения рассрочки со стороны подрядчиков.

Общественная инициатива касается только владельцев спецсчетов. На таких счетах собственники накапливают денежные средства для оплаты работ по капитальному ремонту отдельно взятого здания и ремонту или замене лифтового оборудования. Предложено четыре схемы расчетов с подрядной организацией, проводящей ремонтные работы. Все они предполагают механизм рассрочки с полным расчетом в течение трех-пяти лет после окончания работ.

По словам генерального директора ООО «МОГИЛЕВЛИФТ» Анатолия Черникова, предлагаемая схема может увеличить количество ремонтных работ. Однако остается определенное непонимание, что делать подрядчикам в случае задержки платежей или полной остановки расчетов. Эксперт отметил, что стоимость лифтового оборудования и материалов составляет более 60 % от стоимости всего контракта по замене лифтов в доме.