В Петербурге мигрант-карманник обокрал иностранца

Уголовный розыск задержал мигранта-«карманника» в Центральном районе. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Известно, что 28 мая ночью опергруппа поймала на Садовой улице неработающего, судимого 23-летнего гражданина. Он — уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

Его подозревают в том, что он похитил мобильный телефон «Самсунг А22» стоимостью 21 000 рублей из кармана джинсов 33-летнего иностранца. Заведено уголовное дело по статье о краже.

Ранее сообщалось, что как рассказала зампредседателя комитета финансов Петербурга Светлана Енилина, чистая прибыль компаний, в которых в той или иной мере имеет долю Северная столица, увеличилась на 2%. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.