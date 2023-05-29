Петербургские власти намерены увеличить дивиденды от дочерних предприятий

Как рассказала зампредседателя комитета финансов Петербурга Светлана Енилина, чистая прибыль компаний, в которых в той или иной мере имеет долю Северная столица, увеличилась на 2%.

При этом в текущем году власти рассчитывают на то, что отчисления в бюджет города в виде дивидендов не снизятся. Отметим, что сейчас на их долю приходится примерно 0,3% от всей доходной части казны города.

На сегодняшний день город состоит в уставном капитале не менее 50 организаций, отмечает ДП. В их числе «Россети Ленэнерго», ГУП «ТЭК СПб».

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург занял пятое место в списке российских регионов по уровню благосостояния семей. Соответствующий рейтинг составило издание РИА Новости. Увы, но за год показатель стал только хуже. Причем падение относительно серьезное — две строчки рейтинга.