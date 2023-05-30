Молодым аграриям создают почву для роста

В Санкт-Петербургском государственном аграрном университете (СПбГАУ) открылся образовательный центр, оснащенный современными техническими средствами, а также учебными материалами, наглядными пособиями и образцами удобрений. Такой формат востребован — в первую тройку самых острых проблем агробизнеса сегодня входит дефицит кадров.

Представители аграрного бизнеса поговаривают, что из числа учащихся сельскохозяйственных вузов реально работать в сферу АПК идут не более 5%. Исправить ситуацию пытается и государство, и крупные агрокорпорации, заинтересованные в талантливых молодых кадрах. Центр в СПбГАУ оборудовала компания «ФосАгро» — ведущий в стране производитель минеральных комплексных фосфорсодержащих удобрений. Компания предусмотрела для студентов еще и научную «релакс-зону»: библиотеку и места для самостоятельной работы. Кроме этого, центр включает в себя аудиторию, оснащенную современными компьютерами и средствами мультимедиа для проведения занятий и фито-лабораторию, где можно проводить не только учебные опыты, но и серьезные научные исследования. Аудитория и фито-лаборатория, по словам ректора СПбГАУ Виталия Морозова, заработали с января, не дожидаясь дня торжественного открытия.

«Уже проведено 92 лекции и 5 научных опытов», — поделился с журналистами Виталий Морозов. «Наша цель – создание обучающей среды. Мы хотим собрать все навыки и компетенции в аграрной сфере и сделать их доступными. Ведь наличие материалов еще не означает, что они доступны всем. Создание среды для творчества и консолидация знаний позволит преодолеть разрыв между академической жизнью и практической», — поделился первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков.

Неоднократно заявленная задача государства сегодня – превращение сельского хозяйства в одну из самых инновационных отраслей. Это подразумевает развитие эффективных систем минерального питания и защиты растений, а также внедрение в сельском хозяйстве цифровых технологий. И, конечно, подготовку кадров, способных правильно применять передовые наработки. Все это часть глобальной задачи – обеспечения продовольственной безопасности страны.

Открытие подобных центров стартовало три года назад и происходит по всем регионам при поддержке Министерства сельского хозяйства и Российской Академии наук. В каждом регионе, где открывается подобный центр, учитываются практические задачи и возможности конкретной местности. Открытие центра «ФосАгро» в СПбГАУ было проанонсировано год назад на Петербургском Международном экономическом форуме. Центр, открытый в СПбГАУ, стал для «ФосАгро» 11-м по счету. Подобные центры уже работают в вузах Вологодской области, Воронежа, Саратовской области и в других регионах. Важной частью обучающей программы станет курс лекций «ФосАгро: от руды до еды». Он разработан специалистами компании при поддержке РАН, Иннопрактики и Тимирязевской сельхозакадемии. В программе 270 онлайн лекций по самым разным аспектам сельского хозяйства. На данный момент образовательный курс доступен в 37 вузах и трех профессиональных колледжах. За последние полтора года его слушателями стали более 41 тысячи человек.