Петербургский суд потребовал ликвидировать свалку на севере города

Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск, с которым обратилась местная прокуратура. Теперь на севере города должны ликвидировать большую несанкционированную свалку из строительного мусора.

Как пишет издание Табло СМИ, на Заповедной улице некоторое время хранятся кирпичи, пластмасса, стекло, строительные отходы. Конечно же, все это здесь размещается совсем не законно. В итоге такая свалка разрослась на тысячу кубических метров, говорят в прокуратуре.

Она расположилась рядом с железнодорожными путями, которые связывают Петербург с Выборгом. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском в отношении администрации района. Он требовал устранить нарушения, предотвратить негативное влияние на окружающую среду.

Иск был удовлетворен в полном объеме, уточняет выше упомянутое издание.