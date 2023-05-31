В Петербурге появятся автобусы с умными дверями

Уже с 1 июня почти в 400 Петербургских автобусах появятся умные двери. Известно, что теперь пассажиры смогут открывать двери этих автобусов с помощью специальной кнопки.

В комитете по транспорту пояснили, что эта функция позволит сократить время стоянки транспорта на остановке. Сами кнопки появляются на всех дверях с обеих сторон автобусов. То есть кнопка будет расположена как в салоне, так и со стороны улицы.

Заметить их будет довольно просто. У них будет яркий корпус и специальная дополнительная светодиодная подсветка. Если кнопка загорается зелёным, то они будут активны, значит ими можно будет воспользоваться. Что ж, возможно этот эксперимент действительно удачен. Это покажет время. Пока что жители Петербурга потребуется возможно, время, чтобы свыкнуться с таким нововведением.