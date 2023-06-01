Из Финляндии не могли вывезти тело погибшего артиста из Петербурга

Петербургский актер театра и кино Сергей Дрейден скончался 8 мая в Финляндии. Панихида по умершему пройдет почти через месяц после трагедии, 5 июня, в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге.

Тело артиста из северной столицы России должны перевезти через границу уже в четверг, 1 июня. Процесс серьезно затянулся, так как возникли сложности с оформлением всех необходимых документов.

Суть проблемы состояла в том, что страховая компания отказывалась признавать произошедшее страховым случаем. По итогу семье погибшего актера пришлось самостоятельно искать деньги, чтобы забрать тело. Об этом написали в телеграм-канале «Эрмитажные кроты»

Напомним, что Сергей Дрейден скончался в возрасте 81 года. Смерть артиста стала неожиданной для всех: 31 мая он должен был играть в местном театре, но постановке не суждено было состояться.

петербург финляндия


 

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