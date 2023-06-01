Приговор топ-менеджеру МЭС Северо-Запада за взятку пересмотрел суд Петербурга

В Санкт-Петербурге суд пересмотрел приговор по делу о взяточничестве против топ-менеджера «‎Магистральных электрических сетей Северо-Запада»‎. Первый приговор вынесли в июне 2022 года, но через год, 1 июня 2023 года, горожан вновь проинформировали о ходе дела.

По итогу последнего заседания нарушитель получил наказание в виде пяти лет лишения свободы, но условно. Также ему достался штраф в 40 миллионов рублей. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что сотрудника осудили за попытку получить взятку от представителей другой организации. За 37,5 миллиона рублей предлагалось подключить предприятие к электросетям в порту Ленинградской области. Также экс-менеджер взял 15,2 миллиона рублей у региональной распределительной компании за общее покровительство.

Установлено, что в передаче взятки участвовали и другие лица. Ближайшее заседание по одному из фигурантов назначено на июль.