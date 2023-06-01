Стоит ли сейчас брать ипотеку: экспертные «‎за»‎ и «против»‎

Ипотека — серьезный шаг, поэтому всегда возникает множество сомнений на тему того, действительно ли стоит так себя обременять. Также трудности с решением подкрепляет и непостоянность рынка недвижимости и самих кредитных программ.

Сейчас, с одной стороны, Центробанк России замедляет дешевую ипотеку. При этом правительство РФ постоянно информирует о льготных кредитах хотя бы на вторичный рынок. Ситуация остается неоднозначной.

Ипотека: «‎за»

В целом сейчас хорошее время, чтобы приобрести недвижимость в ипотеку. На «‎вторичке» можно найти предложения со средней ставкой в 11-12%, что не так и много, учитывая все обстоятельства.

Также пока на рынке вторичной недвижимости наблюдается снижение цен на разного рода квартиры. Это привело к росту общего спроса. Например, за прошедшие март и апрель 2023 года был зафиксирован рекорд по количеству сделок за последний год. Об этом рассказал эксперт рынка недвижимости Петербурга Алексей Лякин, сообщается пресс-служба агентства «Дорогая, я дома».

Ипотека: «против»‎

Сейчас наблюдается тенденция к том, что ставки наоборот чуть снижаются. В таком случае, есть вероятность, что лучше немного подождать, а потом «‎урвать» более выгодные предложения на кредит. Однако и в таком решении остается много рисков: рост ставок тоже нельзя исключать.

Также стоит учесть, что ажиотаж на рынке недвижимости привел к тому, что много интересных предложений уже «загребли». Теперь, чтобы найти хорошие квартиры с приемлемыми условиями и подходящими ценами, придется приложить чуть больше усилий, чем обычно.

Отдельно стоит заметить, что в ближайшее время цены вновь начнут расти, поскольку повышенный спрос сохраняется. ‎В плюс к этому 50—70% предложений уже переоценены.