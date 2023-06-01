Памятником в Петербурге признали дом с маком и подсолнухом

Санкт-Петербург пополнился на очередной объект культурного наследия. На этот раз статус памятника достался дому с маком и подсолнухом, который расположен на 15-й линии Васильевского острова.

Здание оформлено в стиле модерн и находится по проекту Михаила Еремеева в стиле модерн. Сейчас сооружение уже внесли в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

В городе считают, что дом, несмотря на свой необычный вид, хорошо вписывается в общую атмосферу северной столицы России. Отдельные его элементы создают образ петербургского доходного дома начала XX века, пишут РИА Новости.

Сейчас дом на 15-й линии Васильевского острова остается жилым. Главное украшение строения — оригинальные майоликовые панно «‎Мак»‎ и «Подсолнух»‎. Видом сооружения наслаждаются как местные жители, так и многочисленные туристы города.

культурное наследие памятник петербург


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Памятником в Петербурге признали дом с маком и подсолнухом
Правительство РФ не поддержало петербургскую идею о кадастровом налоге
Стоит ли сейчас брать ипотеку: экспертные «‎за»‎ и «против»‎
Приговор топ-менеджеру МЭС Северо-Запада за взятку пересмотрел суд Петербурга
Проездные для льготников сделали виртуальными
После проверок бюджета Петербурга возбудили 14 уголовных дел
Центробанк заявил о росте ставок по ипотеке
Санкт-Петербург и Тегеран соединили прямые авиарейсы