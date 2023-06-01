Аферистов с онлайн-магазинов будут судить в Петербурге

В Санкт-Петербурге наконец завершилось разбирательство против трех участников организованной преступной группы (ОПГ). Против мужчин утвердили обвинительное заключение по факту причастности к мошенничеству.

Лидером ОПГ стал мужчина из Уфы. Еще в декабре 2020 года он продумал схему мошенничества, а позднее зазвал к себе двух жителей северной столицы России.

Суть махинаций заключалась в том, что мужчины создали более 30 интернет-магазинов, в которых выставляли на продажу компьютеры и бытовую технику по ценам ниже обычных. Покупатели легко находились, и от них требовалось внести полную предоплату. Как только злоумышленники получали деньги, общение прекращалось.

Суммы одного чека были разными: от восьми до 100 тысяч рублей. По такой схеме обманули больше 300 россиян. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

На аферистов все же удалось выйти. Сейчас уголовное дело против них направили в суд.