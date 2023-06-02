В Петергофе помещения дома-памятника выставили на продажу

В Петергофе решили продать помещения дома-памятнике — 384 «квадрата» за 19 миллионов рублей. Речь идет об объекте федерального значения «Дом Второй Министерский» на Разводной улице.

Как сообщает «ДП», предполагается продажа трех помещений вблизи ГМЗ «Петергоф». Помещения имеют площадь от 79 до 207 «квадратов»

Отметим, что до этого здесь располагался Петродворцовый районный суд. Новому владельцу предлагают обустроить эти помещения под арендные квартиры для гостей Петергофа. Что ж, это действительно выгодные помещения с точки зрения экономической и туристической.

Ранее сообщалось, что полицейские Петербурга задержали подозреваемых в аферах в сфере недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях.