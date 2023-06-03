Стали известны сроки появления беспилотных трамваев в Петербурге

Полностью беспилотные трамваи могут появиться в Петербурге уже в ближайшие годы. Такое соглашение подписали в городе.

Известно, что в ближайшие годы в Санкт-Петербурге могут появиться полностью беспилотные трамваи. Соответствующее соглашение было подписано на научно-техническом совете « Беспилотные технологии в рельсовом транспорте: первые результаты и стратегии развития». Об этом рассказали в пресс-службе Горэлектротранса.

Уточняется, что беспилотный трамвай должен быть создан до 2026-го – 2027 г. Стороны, которые подписали соглашение – горэлектротранс, а также разработчик искусственного интеллекта и сам производитель подвижного состава.

Ранее также отмечалось, что Санкт-Петербург стал в стране самым первым, кто внедрил технологии искусственного интеллекта на трамвайных линиях. Так сказать, умные составы поступают в горэлектротранс уже с прошлого года.