Сезон свадеб открыт: чьей женитьбы ждут фанаты

Лето — традиционно то время, когда влюбленные пары решают узаконить свои отношения, расписываются и играют роскошные свадьбы. Укрепления звездных союзов с нетерпением ждут все фанаты. Пока представители шоу-бизнеса не торопятся анонсировать свои свадьбы, но поклонники сами строят планы на их будущее.
Больше всего обсуждения идет вокруг «пар-тихушников». Разбираемся, кто потенциально может сыграть свадьбу в оставшейся части 2023 года.
Зендея и Том Холланд
О помолвке актеров слухи ходят давно. Артистов регулярно видят вместе. Также на пальце Зендеи уже заметили кольцо с инициалами возлюбленного.
Поклонники с нетерпением ждут, когда свадьба все же официально состоится. Рассматриваются варианты, что это уже случилось, но актеры просто не хотят афишировать свою личную жизнь.
Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер
Роман Тимоти и Дженнер заподозрили еще в апреле 2023 года. Сейчас пара уже повсюду разгуливает вместе.
Часть фанатов подозревает, что их отношения — лишь хороший пиар: о паре разговаривают постоянно, так что оба явно в плюсе. Несмотря на это, остаются и те поклонники, которые верят в правдивость происходящего.
Конечно, о свадьбе говорить еще сильно рано: по предварительным данным, роману не больше полугода. Но все же фанаты ждут новостей и фотографий с кольцом.
Тейлор Свифт и Мэтти Хили
Свифт в 2023 году вернулась на волну былой популярности, ее постоянно обсуждают. Недавно фанаты активно сочувствовали девушке, когда узнали о ее разладе в отношениях с Джо Элвином.
Артистка не отчаялась и уже влилась в новые отношения. Теперь она начала встречаться с фронтменом группы The 1975 Мэтти Хили. Совместные фотографии пары уже распространили заметившие их фанаты. Учитывая, что оба партнера весьма экстравагантные, можно предположить, что они быстро узаконят свои отношения.