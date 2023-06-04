Сезон свадеб открыт: чьей женитьбы ждут фанаты

Лето — традиционно то время, когда влюбленные пары решают узаконить свои отношения, расписываются и играют роскошные свадьбы. Укрепления звездных союзов с нетерпением ждут все фанаты. Пока представители шоу-бизнеса не торопятся анонсировать свои свадьбы, но поклонники сами строят планы на их будущее.

Больше всего обсуждения идет вокруг «пар-тихушников». Разбираемся, кто потенциально может сыграть свадьбу в оставшейся части 2023 года.

Зендея и Том Холланд

О помолвке актеров слухи ходят давно. Артистов регулярно видят вместе. Также на пальце Зендеи уже заметили кольцо с инициалами возлюбленного.

Поклонники с нетерпением ждут, когда свадьба все же официально состоится. Рассматриваются варианты, что это уже случилось, но актеры просто не хотят афишировать свою личную жизнь.

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

Роман Тимоти и Дженнер заподозрили еще в апреле 2023 года. Сейчас пара уже повсюду разгуливает вместе.

Часть фанатов подозревает, что их отношения — лишь хороший пиар: о паре разговаривают постоянно, так что оба явно в плюсе. Несмотря на это, остаются и те поклонники, которые верят в правдивость происходящего.

Конечно, о свадьбе говорить еще сильно рано: по предварительным данным, роману не больше полугода. Но все же фанаты ждут новостей и фотографий с кольцом.

Тейлор Свифт и Мэтти Хили

Свифт в 2023 году вернулась на волну былой популярности, ее постоянно обсуждают. Недавно фанаты активно сочувствовали девушке, когда узнали о ее разладе в отношениях с Джо Элвином.

Артистка не отчаялась и уже влилась в новые отношения. Теперь она начала встречаться с фронтменом группы The 1975 Мэтти Хили. Совместные фотографии пары уже распространили заметившие их фанаты. Учитывая, что оба партнера весьма экстравагантные, можно предположить, что они быстро узаконят свои отношения.