Для россиян придумали замену подорожавшей Турции

На лето 2023 года туры в Турции заметно подорожали. Чтобы россиянам в отпуске не приходилось влезать в кредиты, для любителей путешествий за границу продумали более выгодную альтернативу.

В число лучших вариантов на замену выдвигают Абхазию и Грузию. Колорит частично удастся сохранить, а кое-что окажется даже более привлекательным. Наиболее бюджетные объекты можно найти в Пицунде.

Также россиянам предлагают посетить ОАЭ. Страна ассоциируется с весьма дорогим и богатым отдыхом, но можно найти выгодные предложения. Например, для детей предусмотрен бесплатный отдых в отелях, пишут РИА Новости.

Дополнительно россиянам вместо Турции предлагают отправиться в Армению или Узбекистан. Если очевидную схожесть стран отыскать сложно, то выбор в пользу этих пунктов можно сделать по ряду других причин. И в Армении, и в Узбекистане удастся уложить все развлечения в весьма скромный бюджет, если есть такая необходимость.