Участки Петербурга включили в перечень пунктов пропуска по единой электронной визе

Список пунктов пропуска по единой электронной визе увеличили в России. Теперь в перечень включены участки морского пункта пропуска Большой порт Санкт-Петербурга.

Всего в обновленный список вошло сразу три участка порта северной столицы. Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В числе «территорий-счастливчиков» оказались форт Константин, Английская набережная и набережная лейтенанта Шмидта. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Российской Федерации.

Сейчас по стране еще продолжается некоторая доработка системы работы единой электронной визы. Предполагается, что уже с 1 июля 2023 года России можно будет посещать именно по таким документам.

Ранее сообщалось, что Турция стала дорогой страной для российских туристов, поэтому уже продумали альтернативу.

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