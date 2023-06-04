Водитель автомобиля устроил истерику прямо на дороге в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля сорвался и закатил истерику. Причиной шоу от петербуржца стало то, что ему посигналили. Об этом написали в телеграм-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»‎.

По словам очевидцев, мужчина передвигался по дороге в центре города. Ему посигналили, когда тот поворачивал из среднего ряда. Оставлять все просто так горожанин не стал: нагнал обидчика и продолжил конфликт.

Автолюбитель даже вышел из собственной машины, дабы разобраться с обидчиком. Ответчик начал угрожать ему «дозой успокоительного» из газового баллона, на что вспыльчивый гражданин начал бить кулаками по стеклам. Потом мужчина и вовсе начал требовать, чтобы его задавили.

В реальную драку ссора на дороге не переросла. Пока неизвестно, будут ли кого-то из участников такой ссоры привлекать к ответственности, или обойдется без правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на КАДе мужчина выгрузил горящий мусор прямо на проезжую часть.