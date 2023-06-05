Градозащитники Петербурга обратились к Бастрыкину после сноса фабрики «Братья Варгунины»

В Санкт-Петербурге активисты не планируют отпускать ситуацию со снесенной Невской писчебумажной фабрикой «Братья Варгунины». Здание разрушили в субботу, 3 июня.

В понедельник, 5 июня, местные градозащитники обнародовали письмо, которое они направили председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В обращении к главе ведомства они описывают ситуацию и просят принять меры.

СКР занимался проверками возле снесенного здания последние полгода. Сейчас сооружение обладает статусом объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Об этом написали в телеграм-канале «SOS СПб СНОС».

Еще 16 июня собственник провернул первую попытку незаконно снести здание фабрики «Братья Варгунины». Процесс остановили следователи. Несмотря на все попытки петербуржцев спасти фабрику, 3 июня здание уничтожили практически полностью.

Негодует весь город. Активисты призывают привлечь собственника к ответственности. Пока неизвестно, чем все закончится.

Ранее сообщалось, что здание фабрики снесли, несмотря на опечатание.