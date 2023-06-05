Совет молодого профессионала: будущим артистам надо смотреть мультики и иметь в соцсетях портфолио

Как важно для молодого артиста портфолио в соцсетях, как через них попасть в известное телешоу и коснулась ли цифровизация театральных подмостков, нам рассказал артист театра эстрады Альберт Мкртчян.

— Как сейчас молодые артисты ищут работу? Наверное, хождение по студиям в прошлом?

— Полтора года назад меня нашли просто в соцсети. Я тогда еще подумал: вот как важно иметь достойное портфолио в соцсетях и постоянно его обновлять. Сейчас можно спокойно отправить свое резюме по электронной почте, указанной на сайте театра, шоу или телестудии, а на кастингах уже почти всегда требуют запись так называемой самопробы.

— И куда Вас пригласили?

— О, это было самое неожиданное событие в моей жизни. Самое внезапное. Меня пригласили в шоу к мэтру эстрады Евгению Вагановичу Петросяну! Хотя потом, пораздумав, я понял, что я к этому шел, ведь по своей профессии и по сути я артист-эстрады и что это закономерно. Сейчас, и правда, есть спрос на новые лица на эстраде, на артистов оригинального жанра, на новых авторов текстов тоже, кстати, очень востребованы авторы юмористических текстов. А удивление и трепет перед авторитетом Евгения Вагановича быстро сменились рабочим настроем. Скоро на экраны выйдут новые выпуски «Петросян-шоу», в которых я уже играю.

— Да, технический прогресс проникает всюду. Вот, кстати, любопытно, театр он все же обходит стороной?

— Декорации, музыкальное сопровождение, свет, «задники» — конечно, здесь все максимально современно. В кино да, цифровизация на максимуме. Но театр… На мой взгляд, театр остается местом человеческих эмоций, местом удивления, местом переосмысления, катарсиса. Здесь все-таки важен диалог актера со зрителем. Может быть, здесь и не нужна цифровизация. Хотя я достаточно молодой артист и допускаю прогресс, но для меня театр – это что-то возвышенное.

— Ваша основная работа — в театре?

— Да, я играю в Театре Эстрады под руководством заслуженного артиста России Юрия Гальцева. Работаю там с момента окончания Театральной академии. Я и в академии учился именно у Юрия Николаевича на курсе и мне очень повезло, ведь набирал он всего один раз. А удача для артиста, как известно, — часть профессии! В театре в основном я играю эксцентричные гротескные роли. Например, в одном из спектаклей у меня очень яркая роль – официанта, я даже переделал для своего персонажа известную оперную арию Фигаро на арию официанта. Это было ещё в студенческие годы, но эту арию я исполняю до сих пор и у нас до сих пор очень много зрителей на этом спектакле! Есть ещё интересная роль модельера в «Шуры-Муры» по рассказам Василия Шукшина, которая перекликается с моей второй профессией модельера. Много интересных ролей и образов, всё так сразу и не рассказать…

— Кого Вы пригласили бы в Театр Эстрады?

— Всех. Спектакли есть абсолютно для любого зрителя, любого возраста. Спектаклей много. Я считаю, что работаю в очень сильном театре. Недавно состоялась премьера – зрителям представили спектакль «Вселенная Островского». Это по пьесам великого писателя, как известных всем со школьной скамьи, так и не попавших в учебники литературы. Действие развивается в своей эпохе, но проводит зрителя до наших дней. Такой вот ход, чтобы показать, что люди и их проблемы не изменились.

— Вы сами назвали себя молодым артистом, значит, учились вы сравнительно недавно. Скажите, сейчас учат артистов как-то по-новому?

— Конечно, классическая школа — это база. У нас ведь самая сильная школа актерского искусства в мире! Но есть и много новых методик. Я, кстати, сам открыл детскую студию актерского мастерства и там я пробую обучать детишек с помощью мультиков. Это моя авторская методика. Дело в том, что в мультфильмах очень яркие образы и оценки персонажей, можно сказать утрированные. Мои ученики с радостью копируют действия героев мультфильмов. Ведь когда не получается идти от внутреннего, можно идти от внешнего. А для этого важно уметь повторять, копировать и на этом учиться! Иногда даже режиссеры на площадках просто показывают актеру, как нужно сыграть, когда они четко видят роль, если у артиста что-то не получается. Поэтому, я считаю, что навык повторения детям надо развивать в первую очередь. Пока о результатах говорить рано, я только начал работать с детьми. Но им очень нравится такой метод обучения и мне эта деятельность только в радость.