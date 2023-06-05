Пулково встретил первый лайнер авиакомпании «Космос» из Архангельска

Санкт-Петербургский аэропорт Пулково в понедельник, 5 июня, встретил первый лайнер авиакомпании «Космос» из Архангельска. Теперь авиаперелёты между городами Санкт-Петербургом и Архангельском временно будут выполняться самолётами Як-42Д.

Согласно расписанию, рейсы будут летать три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Вылет из Северной столицы запланирован в 11:40, прилёт в аэропорт Васьково — 13:10. Вылет из Архангельска назначен в 08:10, прилёт в Пулково — в 09:40, сообщает пресс-служба аэропорта Пулково.

Самолёт Як-42Д — временная мера. Международный аэропорт Архангельска на ремонте, а заменяющий его соседний аэродром Васьково не может принимать современные лайнеры. Авиакомпания «Космос» уже более 70 лет доставляет грузы и пассажиров на космодромы «Байконур», «Восточный» и «Плесецк».