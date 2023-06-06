Пропавший в Ленобласти мальчик-аутист погиб под колёсами поезда

В Кировском районе Ленобласти мальчик с инвалидностью погиб под колёсами поезда. Как было известно ранее, ребёнок ушёл из дома.

Как стало известно Gazeta.SPb, в понедельник, 5 июня, в полицию поступил звонок от отца мальчика с сообщением о том, что в 18:00 ребёнок ушёл из дома. В тот же день, около девяти часов вечера, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на железнодорожных путях между деревней Горы и посёлком Мга поездом был сбит человек. В результате следствия выяснилось, что это тело 12-летнего пропавшего школьника.

В семье трое детей, на учёте в ПНД не стоят. Погибший подросток имел проблемы со здоровьем — расстройство аутистического спектра. Мальчик ничего и не говорит и не понимает.

На месте работали следователи. Проверку проводит Межрайонное следственное управление на транспорте СК по Ленобласти.