На реке Монастырке начался ремонт 2-го Лаврского моста

В Центральном районе Петербурга начались ремонтные работы 2-го Лаврского моста, перекинутого через реку Монастырку.
Ремонтные работы затронут все конструктивные элементы моста. Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры, будет выполнен ремонт опор и пролетного строения, планируется демонтировать нынешние конструкции переправы. Также будут частично заменены деревоплиты проезжей части, реконструированы покрытие проезжей части, тротуары и парапеты. Специалисты отреставрируют историческую кирпичную кладку и известняковые плиты, облицовывающие опоры моста, карнизы, перильное ограждение и фонари. Также в планах укрепить откосы и восстановить подходы к мосту.
Ремонтные работы 2-го Лаврского моста будут идти год и завершатся к концу мая 2024. До конца периода движение по мосту будет перекрыто для пешеходов и автомобилей.