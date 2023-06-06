На реке Монастырке начался ремонт 2-го Лаврского моста

В Центральном районе Петербурга начались ремонтные работы 2-го Лаврского моста, перекинутого через реку Монастырку.

Ремонтные работы затронут все конструктивные элементы моста. Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры, будет выполнен ремонт опор и пролетного строения, планируется демонтировать нынешние конструкции переправы. Также будут частично заменены деревоплиты проезжей части, реконструированы покрытие проезжей части, тротуары и парапеты. Специалисты отреставрируют историческую кирпичную кладку и известняковые плиты, облицовывающие опоры моста, карнизы, перильное ограждение и фонари. Также в планах укрепить откосы и восстановить подходы к мосту.

Ремонтные работы 2-го Лаврского моста будут идти год и завершатся к концу мая 2024. До конца периода движение по мосту будет перекрыто для пешеходов и автомобилей.

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На реке Монастырке начался ремонт 2-го Лаврского моста
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