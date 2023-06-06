Футболист московского «Динамо» Фёдор Смолов и диджей Карина Истомина поженились

Свои отношения футболист и блогерша тщательно скрывали. Об этой паре мало что было известно. Никаких официальных подтверждений от пары не было, ходили лишь слухи. Однако, в начале июня пара выложила в социальные сети совместную фотографию не просто с совместного отдыха, а сразу из ЗАГСа. Фанаты уже успели оценить размер камня на руке у невесты.

Вторая попытка жениха

Ранее футболист уже был обручён с моделью Викторией Лопырёвой. Пара была красивая, но их брак так и не стал официальным. Как утверждает сама Виктория, футболист был легкомысленным и не был готов к семейной жизни. После расставания с «Мисс Россия» — 2003, Смолову приписывали романы со многими моделями. Например, сразу после Лопырёвой Фёдор встречался с фотомоделью Мирандой Шелией, потом его заметили за близким общением с «Мисс Россия» — 2015 Софией Никитчук. Одним из последних любовных интересов Смолова также называли внучку Бориса Ельцина Марию Юмашеву.

Всё это осталось в прошлом, после знакомства футболиста с Кариной Истоминой. Она играет диджей-сеты, работает моделью и занимается блогерством.

Что известно о прошлом невесты?

У 29-ий Карины это тоже первый брак. До этого она встречалась с лидером группы Tesla Boy Антоном Севидовым. Их расставание прошло крайне тяжело для девушки. Осенью 2020-го ей поставили диагноз «пограничное расстройство личности». Несколько месяцев спустя Истомина публично призналась в зависимости от транквилизаторов и рассказывала о планах пройти программу лечения.

Не смотря ни на что, Фёдор и Карина вместе. Хочется лишь поздравить жениха и невесту и пожелать долгих и счастливых лет совместной жизни.