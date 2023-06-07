Малый бизнес и микропредпринимателей объединили «Русским Деловым Обществом»

В Санкт-Петербурге состоялось открытие «Русского Делового Общества». Создание новой всероссийской общественной организации связано с деловой активностью россиян, имеющих собственное дело или только планирующих его создание. По оценкам специалистов, только в малом бизнесе страны работает свыше четверти миллиона человек. Если говорить только о Санкт-Петербурге, здесь количество предпринимателей приближается к двум миллионам. И в будущем это число будет только расти. О чем свидетельствует и интерес к прошедшему мероприятию, которое собрало людей самых разных специальностей и отраслей. Особенно это было заметно по составу выступающих спикеров: ведущая телепрограмм Яна Рудковская, основатель бизнес-школы «Вверх» Владимир Маринович, недавно возвращенный в страну предприниматель Виктор Бут и многие другие известные люди.

Как объясняют сами учредители некоммерческой организации, общественное объединение должно объединить предпринимателей малого и микробизнеса и помочь их успешному развитию, а также способствовать развитию предпринимательства в стране. Для этого работа «Русского Делового Общества» будет вестись по нескольким направлениям. Начиная от обучения азам ведения бизнеса начинающих предпринимателей до участия в разработке законодательных инициатив вместе с опытными бизнесменами. Как считают сами организаторы, сообщество предпринимателей — это, определенным образом, многофункциональный бизнес-инструмент, созданный для нужд бизнеса и всего малого и микропредпринимательства, а значит, и потребностей экономики страны.

Добиваться поставленных целей предложено по четко построенному плану. Собравшимся на открытие «Русского Делового Общества» его представила сооснователь предпринимательского объединения и член экспертного совета при Комитете Госдумы по малому и среднему предпринимательству Мария Михайлова.

Примечательно, что участники официального открытия не ограничились торжественными выступлениями, а сразу перешли к обсуждению насущных проблем. К примеру, на экспертной сессии был произведен анализ экономической и политической ситуации, происходящей в мире последние годы. Ситуативную целостность «картине мира» придало выступление директора Института глобальных исследований Финансового университета при Правительстве РФ Сергея Белоконева, футуролога Сергея Переслегина, философа Андрея Муравьева и других экспертов из разных областей. К завершению церемонии открытия свыше трех десятков представителей различных бизнес-объединений выразили желание вступить в ряды «Русского Делового Общества». Всего же было подано более полусотни заявок о стратегическом партнерстве с новой организацией. Почти сразу несколько делегатов изъявили желание заняться региональным развитием организации.

Остается добавить, что, как у любой серьезной организации, у «Русского Делового Общества» будут и свои «плюшки», например, премии, которые будут вручать представителям «Русского Делового Общества». Награду получат выдающиеся предприниматели за разные заслуги. Первая премия в номинации «Социально ответственный бизнес» была вручена уже на открытии.