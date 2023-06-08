В Петербурге 8 июня наблюдаются проблемы с метро и троллейбусами

Жители и гости Санкт-Петербурга с утра четверга, 8 июня, столкнулись с трудностями при проезде на метро. В «‎подземке» дала сбой система оплаты.

Трудности коснулись попыток пополнить баланс проездных билетов «‎Подорожник». Сбой зафиксировали около девяти часов утра, но в течение часа причину неполадок устранили, и все вернулось к прежнем режиму и формату работу.

Сбой возник в работе каналов передачи данных. Реализовывать билеты было невозможно, так как между ГУП «Петербургский метрополитен» и СПб ГКУ «Организатор перевозок» была нарушена связь. Факт неполадок подтвердили в пресс-службе метрополитена, пишет dp.

В настоящее время все работает безе перебоев. Пока новых жалоб о случившемся больше не поступало.

Также в городе на Неве 8 июня возникли проблемы и с троллейбусами. Об этом сообщила пресс-служба «‎Организатора перевозок».

Трассы маршрута №13 пришлось временно изменить из-за повреждения контактной сети на улице Есенина.