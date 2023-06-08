Применившего насилие к полицейскому жителя Карелии задержали в Петербурге

Мужчину из федерального розыска задержали в Санкт-Петербурге. Злоумышленника объявили в розыск в ОМВД России по Олонецкому району МВД по Республике Карелия. Сейчас инициатору уже сообщено, что нарушитель пойман.

Как стало известно gazeta.spb, жителя Олонца подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и на лестничной площадке ненадлежащим образом повел себя с сотрудником правоохранительных органов.

В Карелии меры пресечения против злоумышленника не избиралось. Мужчина уехал за пределы родной республики, но все же попался полиции в Санкт-Петербурге.

Сейчас разбирательство по факту всего случившегося продолжается. Нарушитель был доставлен в дежурную часть ОП УМВД России по Невскому району северной столицы. Позднее его должны передать инициатору розыска.