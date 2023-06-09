Расширение зоны платной парковки почти завершили в Петербурге

В Петроградском районе Санкт-Петербурга уже подготовили почти все необходимое для расширения зоны платной парковки, работники вышли на финишную прямую. Новые правила для городских автолюбителей вступят в силу с 1 июля 2023 года.

Сейчас на участках установили 80% требуемых дорожных знаков. Также продолжается разрисовка отдельных территорий в белый и синий цвета. Всего по городу планируют разметить порядка пяти тысяч квадратных метров.

Петербуржцев активно готовят к открытию платных парковок. Такие действия со стороны властей подкрепляет уже известный опыт, когда водители-нигилисты пытаются избежать оплаты услуг. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Часто водители скрывали номера своих автомобилей тряпочками, а кто-то вообще снимал обозначители. Такие транспортные средства не эвакуируют, но за обстановкой все равно пристально следят специальные патрули. За неуплату парковки предусмотрена ответственность.