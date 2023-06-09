Петербургские предприниматели «скидывают» пункты выдачи заказов

В Санкт-Петербурге партнеры маркетплейсов из-за массовых скандалов начали избавляться от пунктов выдачи заказов. Предприниматели «скидывают» активы, так что в скором времени у точек появятся новые собственники. Это может стать толчком для череды изменений.

Цена пунктов выдачи снижается в случаях, когда они связаны партнерскими отношениями только с одним маркетплейсом. Точки продают даже за 100 и 200 тысяч рублей, хотя обычно аренда для нового ПВЗ обходится тысяч в 300.

Как пишет Мойка78, некоторые продавцы кокетничают и говорят, что продажа ПВЗ связана с их отъездом. Этим же аргументируют слишком низкие цены. Остаются и те, кто не «темнит», а прямо заявляет о причинах продажи точек: бизнес не приносит прибыли, а только съедает разного рода ресурсы.

Внушающий объем точек был выставлен на продажу в середине мая, когда по стране продолжались скандалы с поставщиками из-за необоснованных списаний. Сейчас такие ПВЗ пытаются «слить» другим предпринимателям. Интересно, что некоторые из ПВЗ даже не были открыты для посещения, но уже вновь продаются.