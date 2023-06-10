«Газпром» инвестирует в газификацию Ленобласти 64,5 млрд рублей

ПАО «Газпром» планирует инвестировать в газификацию Ленинградской области 64,5 млрд рублей до 2025 года.

В настоящее время уже обеспечена техническая возможность почти 47 тыс. домовладений, заключено и находится в работе почти 26 тыс. заявок от наших потребителей, обеспечили прием газа в почти 13 тыс. домовладений. Также идет программа развития газоснабжения и газификации России, в том числе на территории Ленобласти. В Ленобласти имеется большой потенциал для догазификации, заявил заместитель гендиректора «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский.

В строительство газопроводов планируется вложить более 86 миллиардов рублей, часть из которых будет взята из бюджета Ленобласти. Согласно программе, газификация пройдёт в почти 500 населённых пунктах, а также у около 58,7 тысяч домовладений будет возможность подключения к газу до 2025 года.