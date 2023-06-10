Депутат ГД Станкевич предложил определить, какие напитки должны считаться сидром

Смертельный сидр, которым отравились десятки людей в России, — алкогольный коктейль, а не качественный напиток из яблок, сидром можно называть только те напитки, которые произведены путем брожения, заявил депутат Госдумы Юрий Станкевич.

В линейке нашумевшего «Мистера Сидра», помимо напитка с классическим названием, продавались и «коктейли». Среди них — «Отдых на пляже» и «Виски-кола». По словам депутата, все напитки под брендом «Мистера Сидра» на настоящий сидр и не похожи.

Какой же может быть процесс брожения в напитке «виски-кола»? А надпись «сидр» на этикетке, конечно, оказывает влияние на покупателей: например, легкостью и ценой, — заявил парламентарий в беседе с РИА Новости.

Станкевич рассказал, что после случаев массового отравления в Госдуму начали поступать обращения с просьбой закрепить название «сидр» исключительно за качественным продуктом, произведенным путем брожения натурального сока из яблок или груш.

Депутат добавил, что для устранения такого пробела потребуется менять законодательную базу. Он надеется, что призывы узаконить продажу под наименованием «сидр» только за «настоящим» напитком получится воплотить в жизнь.