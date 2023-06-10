В Петергофе велосипедист сбил ребёнка и врезался в автобус

В Петергофе велосипедист сбил ребёнка и врезался в автобус
Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга велосипедист сбил девятилетнего мальчика. С место ДТП школьника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

У Привокзальной площади ехавший по тротуару 27-летний велосипедист по причине невнимательности совершил наезд на идущего на встречу девятилетнего мальчика. От удара мужчина выехал на проезжую часть и врезался в автобус. На место происшествия вызвали скорую, которая впоследствии госпитализировала мальчика с различными травмами в состоянии средней степени тяжести, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Велосипедист почти не пострадал, отделался небольшими ссадинам и синяками.

По факту произошедшего инцидента правоохранительные органы проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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В Петергофе велосипедист сбил ребёнка и врезался в автобус
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