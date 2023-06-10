Индонезия официально отменила ковидные ограничения для туристов

Правительство Индонезии официально приняло решение отменить ограничения, действующих со времен пандемии. Теперь туристам Бали и других территорий не потребуются сертификаты о вакцинации.

По мнению ассоциации туроператоров России, требование о предоставлении сертификатов о вакцинации от COVID-19 тормозило спрос на поездки как на Бали, так и в Индонезию в целом. Как показывает практика, индонезийские пограничники даже не просили предъявить справку при пересечении границы. Также туроператоры считают, что такие меры хорошо повлияют на туризм в стране.

Действие в пользу отмены сертификатов отметили как позитивный сдвиг в сторону открытого мира страны восточного региона. Однако, справка о вакцинации всё ещё действует в ряде стран, таких как Пакистан, Конго, Ливия, Южный Судан, Камерун и Боливия.

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