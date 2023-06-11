Женщина и двое детей попали в больницу после пожара на проспекте Металлистов

Сегодня ночью, 11 июня, на проспекте Металлистов произошёл пожар, в котором пострадали женщина и двое детей.

Рано утром, в 04:29, в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Прибывшая на место происшествия пожарная служба обнаружила, что в трёхкомнатной квартире в одном из домов на проспекте Металлистов загорелась одна из комнат, площадью в 11 квадратов. Возгорание удалось потушить в течение часа, к ликвидации было привлечено четыре единицы специальной техники и 20 человек личного состава, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Пострадавшие в пожаре женщина и двое детей были госпитализированы в больницу на скорой помощи для оказания медицинских услуг.

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