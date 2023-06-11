Сильное землетрясение у берегов Японии ощутили на Курилах

У южного побережья японского острова Хоккайдо произошло сильное землетрясение, магнитуда которого составила 6,3. Сейсмическую активность ощутили и на Курилах.

Подземные толчки магнитудой 6,3 зафиксировали в воскресенье, 11 июня, в 20:54 по местному времени (12:54 по московскому). Эпицентр находился между японскими островами Хоккайдо и Хонсю. Очаг землетрясения залегал на глубине 137 километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки силой три балла ощутили на курильском острове Шикотан. Тревогу цунами в регионе не объявляли, обошлось без разрушений и пострадавших.

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