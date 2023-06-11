Число столкновений самолётов с птицами в России увеличилось на 82 процента

За первое полугодие 2023 года число столкновений самолетов с птицами, которые приводили к повреждению техники, в России выросло на 82 процента по сравнению с прошлым годом.

За пять месяцев был зафиксировано 31 инцидент столкновений птиц с самолётами, в 2022 году за этот же период зафиксировано всего 17 случаев, сообщает РБК. Также известно, что с января по май текущего года на 7 процентов увеличилось число сообщений о столкновениях самолетов с птицами, которые не привели к повреждениям авиатехники. На конец мая было зафиксировано более двух сотен случаев.

Такая статистика может свидетельствовать о недочетах в работе аэропортов и организаций, обеспечивающих безопасность полетов. В целях минимизировать риски для столкновений, глава Росавиации рекомендовал в том числе руководителям авиакомпаний провести занятия с экипажами воздушных судов по действиям в сложной орнитологической обстановке.