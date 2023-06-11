Во время горного похода в Адыгеи погибла 26-летняя туристка от удара молнии

В республике Адыгея во время горного похода от удара молнии погибла 26-летняя туристка из Новороссийска.

По предварительной информации в субботу, 10 июня, группа туристов из 38 человек, среди которых была 26-летняя девушка, отправилась в однодневный горный поход. Позже погодные условия ухудшились, начался дождь с грозой, в районе Абадзешского перевала в одну из участников похода ударила молния, в результате чего пострадавшая получила электрический разряд, несовместимый с жизнью, — сообщает Следственный комитет.

В настоящий момент все обстоятельства устанавливаются. На месте происшествия опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Во избежание удара молнии, при грозе не рекомендуется находиться на открытых пространствах и укрыться в ложбине или овраге.