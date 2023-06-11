Во время горного похода в Адыгеи погибла 26-летняя туристка от удара молнии

В республике Адыгея во время горного похода от удара молнии погибла 26-летняя туристка из Новороссийска.

По предварительной информации в субботу, 10 июня, группа туристов из 38 человек, среди которых была 26-летняя девушка, отправилась в однодневный горный поход. Позже погодные условия ухудшились, начался дождь с грозой, в районе Абадзешского перевала в одну из участников похода ударила молния, в результате чего пострадавшая получила электрический разряд, несовместимый с жизнью, — сообщает Следственный комитет.

В настоящий момент все обстоятельства устанавливаются. На месте происшествия опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Во избежание удара молнии, при грозе не рекомендуется находиться на открытых пространствах и укрыться в ложбине или овраге.

адыгея гроза молния


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Во время горного похода в Адыгеи погибла 26-летняя туристка от удара молнии
Один человек погиб и четверо пострадали в аварии с Lada и Skoda на трассе в ...
Замок Аллы Пугачёвой в деревне Грязь находится под арестом
Посол РФ в Египте призвал россиян соблюдать рекомендации, чтобы избежать ...
Трое туристов пропали после пожара на яхте у берегов Египта
Россияне чаще стали брать подработки в 2023 году
Юг Петербурга активно засаживают цветами перед визитом важных гостей ПМЭФ
Петров пост в 2023 году: что можно и нельзя есть