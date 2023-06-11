В здании бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге произошёл пожар

Возгорание на Арсенальной набережной в Петербурге произошло в здании бывшего следственного изолятора «Кресты».

В воскресенье, 11 июня, в двухэтажном здании в центре Петербурга началось возгорание. Огонь охватил 50 квадратных метров помещения. Информации о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по городу Санкт-Петербургу. На месте происшествия работали три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

В настоящий момент задымление ликвидировано. Причины происшествия устанавливаются.

СИЗО «Кресты» был открыт в Петербурге в 1892 году, такое название произошло от формы тюрьмы — два здания построены в форме крестов. С 1964 года стал следственным изолятором №1. На данный момент комплекс не используется для содержания подследственных. С конца мая здания бывшего изолятора принадлежит компании «Дом.рф».

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