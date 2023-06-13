В Петербурге прокуратура начала проверку после задымления Витебского проспекта из-за пожара

В Петербурге прокуратура начала проверку после задымления Витебского проспекта из-за пожара
Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга заинтересовалась пожаром, который охватил 500 квадратных метров производственного здания. Из-за возгорания во вторник, 13 июня, дороги на Витебском проспекте были задымлены.

В настоящее время по факту возгорания проводятся проверки. Идет оценка соблюдения требований пожарной безопасности на объекте. Если нарушения зафиксируют, будут приняты соответствующие меры реагирования. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

На месте возгорания сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Причины возгорания устанавливаются, официальные версии случившегося происшествия еще не выдвигались.

Напомним, что пожар в районе КАД доставил много неудобств местным жителям. Автолюбители, проезжая мимо места возгорания, были вынуждены дышать ядовитым дымом.

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