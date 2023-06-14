В рамках ПМЭФ-2023 пройдет панельная дискуссия «Популяризация науки в интересах бизнеса и государства»

14 июня 2023 года в панельной дискуссии «Популяризация науки в интересах бизнеса и государства», организованной «Газпром-Медиа Холдингом», примут участие генеральный директор Insight People Алина Зиннатуллина, первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова, исполнительный вице-президент ПАО «Газпромбанк» Андрей Серов, заместитель генерального директора «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) Борис Ханчалян, ученый-робототехник и участник первого сезона реалити-шоу «Вызов» из команды интеллектуалов Юрий Борисов, певец и резидент Insight People Торнике Квитатиани.

Главной темой дискуссии станет важность популяризации науки для привлечения молодежи в сферу науки и технологий. Экономический, социальный и культурный прогресс невозможны без инноваций, исследований и разработок, и для наращивания научного потенциала страны необходимо привлекать молодые умы и формировать представление об инициативах, реализуемых государством и бизнесом в этой сфере.

Основатель и генеральный директор Insight People Алина Зиннатуллина затронет тему роли традиционных СМИ и новых медиа в формировании трендов. «Классические СМИ – печатные и телевизионные, по-прежнему занимают важную нишу в медиапространстве. Однако мы видим, как быстро происходят изменения в информационной среде, появляются новые тренды. Сегодня люди доверяют информации, которую транслируют блогеры, именно поэтому они должны ответственно подходить к созданию контента, проверять факты и не нарушать нормы общественной морали и законодательства. Резиденты Insight People приходят с десятками креативных идей и предложений, которые, без всяких сомнений, заслуживают признания широкой общественности. Для новых инфлюенсеров, в свою очередь, появляется возможность развития в медиапространстве».

В продолжение темы трансформации медиасреды заместитель генерального директора «ГПМ Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) Борис Ханчалян рассказал о влиянии СМИ и «новых медиа» на привлекательность науки и научного сообщества для молодежи. «В 2022 году на телеканале ТНТ вышло шоу «Вызов», ставшее первым развлекательным проектом, объединившим блогеров и артистов с молодыми учеными. Цель проекта — раскрыть яркие и уникальные таланты молодежи, вдохновить их на смелые эксперименты, показать новые возможности. Ребята из абсолютно разных сфер деятельности вместе проходят испытания и справляются с ними на «отлично». Молодые ученые, которые ввиду специфики своей деятельности часто остаются за кадром, получили возможность заявить о себе и привлечь внимание аудитории к сфере науки. Так как на телевидении практически нет аналогов подобным программам, для нас это был эксперимент. Мы не могли предположить, насколько востребованным будет проект, но первый сезон показал невероятный интерес, особенно у молодежи. Мы поняли, что аудитория отлично воспринимает подобные форматы, поэтому сейчас мы работаем над запуском второго сезона и планируем развивать тему популяризации науки в медиа», — отметил замглавы «ГПМ Развлекательное телевидение».

Первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика», президент молодежного сообщества ВЫЗОВ Наталья Попова также в своем выступлении рассказала о влиянии науки на развитие реальных секторов экономики страны и отметила важность популяризации научных достижений и расширение каналов коммуникации ученых с обществом.

«В направлении популяризации науки «Иннопрактика» апробировала несколько механизмов, показавших свою эффективность. Это и исследования, и поддержка проектов развития, и создание медийных проектов, и организация коммуникационных площадок. На наш взгляд, все они помогают сформировать у молодого поколения интерес к инновациям, а в перспективе – к занятиям наукой и технологическим творчеством. Информация об успехах российских ученых, в том числе и благодаря движению ВЫЗОВ, позволит охватить самую широкую аудиторию, и особенно — молодежь, заинтересовать ее новыми идеями и возможностями развития карьеры. Кроме этого, объединение усилий научной молодежи и представителей медиасферы усилит роль образовательного и познавательного контента в сети интернет», — подчеркнула Наталья Попова.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

XXVI Петербургский международный экономический форум пройдет 14–17 июня 2023 года на площадке ВЦ «Экспофорум» (Петербургское ш., д. 64/1).